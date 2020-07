Le Sett est confirmé les 3, 4 et 5 novembre 2020 au Parc des expositions de Montpellier

C'est une histoire vieille de 42 ans qui devrait se poursuivre, même après les méandres de l'année 2020.



Le Sett, le Salon des équipements et techniques du tourisme, donne rendez-vous aux professionnels de l’hôtellerie de plein air, les 3, 4 et 5 novembre 2020 au Parc des expositions de Montpellier.



Avec plus de 55 000m2, 9 halls d’exposition et déjà plus de 400 exposants inscrits, l’édition 2020 sera, comme chaque année, l’un des grands temps forts de l’année à l’occasion duquel tous les intervenants du secteur se retrouvent pour préparer et anticiper la saison 2021.



Surtout que la crise sanitaire a créer de nouvelles problématiques pour les professionnels du tourisme.