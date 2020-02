Le coronavirus va coûter 5 milliards de dollars à l'industrie de l'aérien

Pays le plus touché pour l’instant par la perte du trafic chinois : le Japon, qui pourrait perdre 1,29 milliard de dollars de recettes touristiques, suivi de près par la Thaïlande avec une perte probable de 1,15 milliard de dollars.



Selon les données de Flightradar24, le nombre de vols quotidiens a chuté de trois quart depuis le 22 janvier sur le marché chinois, deuxième marché aérien au monde.



D’après le cabinet ForwardKeys, les réservations vers l’Asie-Pacifique connaissent globalement un ralentissement de 10,5% sur mars et avril 2019. Vers la Chine, le même chiffre atteint 55,9%.



D’après les estimations, l’épidémie va entrainer globalement une réduction de 20 millions de passagers par rapport aux prévisions de trafic sur le premier trimestre 2020, ce qui équivaut à entre 4 et 5 milliards de dollars de recette.



Une estimation qui reste provisoire et qui n’intègre pas encore les conséquences sur le fret et sur les aéroports.