Le mythe de voyager dans l'espace, bientôt une réalité ?

Il n’y a pas que la bourse qui grimpe pour Virgin Galactic, les réservations aussi. Ainsi, celles-ci ont plus que doublé, puisque depuis fin septembre, on en compte 7 957 !



La société se prépare désormais à proposer à la vente à partir de mars, une nouvelle série de sièges, chaque aspirant spationaute devant débourser un acompte de 1 000 dollars, pour un prix rappelons-le, allant jusqu’à 250 000 dollars.



En parallèle, le 14 février 2020, l’entreprise d’Elon Musk annonçait non seulement avoir remporté le contrat avec la Nasa pour envoyer des humains à bord de l’ISS via sa capsule habitable Crew Dragon, mais aussi son partenariat avec Space Adventures.



Pour mémoire, Space Adventures n’est pas la première venue dans le tourisme spatial et a déjà pas mal d’expérience.



C’est elle qui a envoyé Dennis Tito, tout premier « touriste spatial » vers la Station spatiale internationale en 2001. Elle a depuis organisé sept autres voyages spatiaux similaires et propose aussi de nombreux vols en gravité zéro.



L’objectif annoncé n’est pas des moindres. Les entreprises de tourisme spatial les plus performantes aujourd’hui, à savoir Virgin Galactic et Blue Origin, envoient leurs clients à bord de vols à une altitude de 100 kilomètres maximum.



Quand on sait que la Station spatiale internationale gravite à une altitude de 400 kilomètres, lorsque SpaceX et Space Adventures affirment envoyer leurs clients au double de ces chiffres, cela signifie qu’ils visent une altitude autour de 800 kilomètres.



Space Adventures indique que les candidats souhaitant dépenser des millions de dollars dans cette aventure sont d’ores et déjà invités à se faire connaître.



En tout cas, avec cette annonce, nous assistons bien au début d’un marché en fort développement et d’une dimension nouvelle.