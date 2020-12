Le plan B des Sybelles (Savoie) pour passer les fêtes à la montagne

Faut de fermeture des remontées mécaniques, les Sybelles ont tout de même préparer une trentaine d'activité pour satisfaire les vacances pour les fêtes de fin d'année.



LE CORBIER



Survol du domaine skiable des Sybelles et des 6 stations à bord d'un ULM avec Seb Blanchon



Le domaine skiable des Sybelles est l'un des rares en France à proposer de l'ULM ! Lors de ce vol, il est possible de découvrir un panorama à 360° du domaine et de ses environs. On survole les stations de Saint-Jean-d'Arves, Le Corbier et La Toussuire en profitant d'une vue imprenable sur la pointe de l'Ouillon, du col de la Croix de Fer, mais aussi des majestueuses Aiguilles d'Arves, de la chaîne de Belledonne, du Pic de l'Étendard et bien sûr du Mont Blanc.

Vol de 10 à 20 min, à partir de 7 ans. À partir de 80€/personne - décollage du Plan Chaud - Le Corbier