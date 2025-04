Le podcast tourisme qui fait bouger le monde du voyage !

Véritable vitrine du collectif, le podcast tourisme d’Away We Go prolonge sur les ondes ce que le collectif incarne sur le terrain : expertise, agilité et regard affûté sur le secteur. Pensé par des pros pour des pros, il va droit au but. Chaque épisode décortique un sujet d’actualité, interroge des spécialistes, donne des clés concrètes pour avancer. Marjorie Govinden, Olivier Charmes et Alexis Encinas animent ces émissions avec une énergie communicative et une vraie connaissance du terrain. Le format direct, sans détour, permet de creuser les sujets, d’apporter du fond et de proposer de vraies pistes d’action.Les professionnels y trouvent des interviews utiles, des retours d’expérience percutants, et une lecture claire des enjeux. Clairement, voici un podcast pensé pour ceux qui veulent progresser dans leur métier, faire évoluer leur agence, leur destination ou leur entreprise du tourisme. Il ouvre aussi des perspectives à celles et ceux qui souhaitent élargir leur vision du secteur. Marjorie Govinden reçoit des entrepreneurs qui ont lancé leur projet dans le tourisme. Ces échanges mettent en avant les choix, les échecs, les réussites, mais surtout les leviers d’action. Les parcours présentés inspirent autant qu’ils donnent envie de se lancer. Les épisodes sont rythmés, vivants, et pleins d’idées concrètes à appliquer. Olivier Charmes orchestre des tables rondes où les idées fusent. On y débat de problématiques concrètes : distribution, évolution des attentes client, modèles économiques. Chaque discussion aide à affiner sa vision du secteur. Les confrontations de points de vue stimulent la réflexion et font émerger de nouveaux repères utiles pour les décideurs. Alexis Encinas explore la tech et ses applications directes dans le tourisme. IA, outils digitaux, automatisation : il interroge les experts pour savoir comment passer de l’idée à la mise en œuvre. L’innovation devient ici un outil à maîtriser, pas un mot-valise. L’approche est pédagogique, avec des exemples de terrain et des retours d’expérience très concrets.