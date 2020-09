Le salon "Peru Travel Mart" se tiendra en version virtuelle en novembre

PROMPERU, Agence de Promotion du Pérou pour les Exportations et le Tourisme et la Chambre Nationale du Tourisme – CANATUR, organisent laOrganisée du 23 au 27 novembre 2020, cette 27ème édition qui sera digitale rassemblera les principaux acteurs privés et publics du secteur touristique péruvien (les hôtels, les tours opérateurs, les compagnies aériennes, les musées et les croisières).500 entreprises étrangères ont répondu présent à ce rendez-vous. A travers une plateforme BtoB dédiée, les participants auront accès à un salon interactif en 3D pour découvrir les 200 fournisseurs qui seront présents. De plus, les professionnels du secteur touristique pourront également s’inscrire à(rencontres individuelles via vidéoconférence et chat).