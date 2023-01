Appli mobile TourMaG



Le voyagiste Corsicatours étoffe son offre Club avec sa nouvelle acquisition !

Acteur de 1er plan sur la destination Corse, Corsicatours s’appuie sur son expertise locale pour rechercher chaque année de nouveaux partenaires, hébergeurs, prestataires d’activités. Son directeur Jean-Marc Ettori, également PDG du 1er groupe hôtelier de l’Ile, connaît les nombreux défis à surmonter. Sa double casquette, de voyagiste et d’hôtelier, lui permet de mieux appréhender les enjeux pressants éthiques et écologiques. En rachetant le village de vacances PAESE di LAVA, il annonce clairement sa volonté d’en faire à terme une référence insulaire du tourisme vert.

Rédigé par Elisa MANFREDI le Lundi 23 Janvier 2023

Nouveau Club sur la Corse : Hôtel Club & Résidence Paese di Lava Situé au nord d’Ajaccio, l’hôtel club & Résidence Paese di Lava rentre dans le fleuron du voyagiste Corsicatours.



Posé sur un maquis et caressé par les notes iodées du golfe de Lava, l’établissement est perché sur une colline s'engouffrant dans la Méditerranée. Le cadre naturel préservé dont il bénéficie, seul face à la mer, vous comblera par sa situation unique, à la fois proche de toutes les commodités et éloigné des foules. Sa plage, ses sentiers de randonnées, ses reliefs et son beau maquis.



Ses chambres confortables de 14 m² sont pour des occupations single, double ou twin. Entièrement rénovées, elles disposent d'une décoration moderne et épurée.

Les logements fonctionnels bénéficient d'une cuisine équipée (et d'une salle de douche avec toilettes séparés. D’ici 5 ans l’ensemble de ses appartements seront rénovés.



Pour la saison il sera proposé :



● des Appartements plain-pied de 28 m² (2 adultes + 1 bébé) : une chambre double ou twin en vue mer ou maquis.

● des Duplex 35 m² (4 adultes + 1 bébé - de 2 ans) : sur deux niveaux. Une chambre avec un lit double et une chambre avec deux lits simples.

● des Duplex "Vista" 35 m² (5 adultes + 1 bébé) : sur deux niveaux. Une chambre triple avec un lit mezzanine et deux lits simples, en plus d'une chambre double.



Son restaurant buffet "A Murza" surplombant avec sa grande terrasse le golfe de Lava privilégiera les circuits courts! Il sera mis à l’honneur une cuisine méditerranéenne et les spécialités corses y seront servis deux fois par semaine. Le bar invitera à la détente autour d'un verre dans une ambiance dont seule la Corse a le secret.



Son parc arboré de douze hectares, sa plage, ses sentiers de randonnées, ses reliefs et son beau maquis en font un environnement propice à la découverte d’espaces protégés. De nombreux équipements sont mis à disposition : piscine extérieure chauffée, salle de fitness, salle de spectacle, amphithéâtre et de multiples terrains de sport.



Sa plage, à 200 mètres, permet un grand nombre d’activités nautiques comme la plongée, la location de jet ski…Sans oublier que durant les vacances scolaires françaises, le complexe ouvre ses clubs enfants (de 3 à 12 ans) et adolescents (de 13 à 17 ans) qui en font un avantage indéniable pour les familles.









Depuis de nombreuses années, le Club Marina Viva, est adhérent de l’association



Après avoir fait le tour des référentiels existants, aucun n'était suffisamment proche des problématiques éco responsables et identitaires de la Corse. C’est ainsi que l’association Rispettu (sig. "respect" en corse) est née en 2014 puis officiellement annoncé en 2021, afin de mettre en place un programme concret, pour une hôtellerie durable et identitaire corse inventée par des hôteliers locaux et leurs partenaires. Ils travaillent ensemble pour diminuer l’impact environnemental de leurs hôtels et d’en diminuer les coûts. Cette approche d’éconologie, contraction des mots économie et écologie, à pour but de montrer qu’il est possible de concilier économie, écologie et environnement.



Corsicatours avec son Directeur, affiche donc son Cap : valoriser la destination en offrant une authentique et respectueuse découverte d'une terre de partage et d’émotion adaptée à tout public.

Vous avez dit tout public ? À 1h30 de Paris et à moins de 2 h des plus grandes capitales européennes, la Corse permet un dépaysement total. Grâce à ses 1000 km de littoral, ses 63% de superficie recouvert de forêt, elle est devenue une destination de 1er plan pour être le décor d’événements importants. Fort de ses services Villas, Groupes & Individuels, Corsicatours ouvre un nouveau pôle dédié à l’événementiel (Organisations EVG ou EVJF, mariages, incentives, séminaires d’entreprises, etc…) qui s’engagent au regard des prestations proposées à se comporter de manière responsable :



● Corsica Expériences qui accompagnera les entreprises dans tous les projets événementiels professionnels. Son objectif est de valoriser et mettre en avant le potentiel des sociétés faisant appel à elle à travers des séjours sur-mesure pour permettre de vivre une expérience unique et fédératrice un territoire d’exception. Nous orchestrons tous types de projets afin de vivre en équipe, des moments forts, à partager. Que vous souhaitiez valoriser vos équipes, mettre en valeur votre entreprise et/ou vos produits, former ou récompenser vos collaborateurs, nous serons votre partenaire idéal dans la conception de ce séjour d’affaires d’exception reflétant les valeurs de votre société.



Chaque détail sera soigné pour réunir vos talents autour de vos engagements et de votre vision.



● Corsica Wedding qui accompagnera chacun ou chacune souhaitant regrouper familles, amis pour l’organisation et la gestion d’évènements uniques, magiques. Véritable passionnée d’organisation et pleine de ressources, la nouvelle équipe est à votre écoute pour ne laisser aucune place au hasard et parvenir à au grand jour l’esprit tranquille. Chez Corsica Wedding on vous invite à prendre rendez-vous avec Marine et Emeline qui s’attèleront à l’organisation de l’ensemble de votre mariage, du déplacement jusqu’au logement de vos invités. L’une de nos formules d’accompagnement vous correspond forcément !



Et Pourquoi pas choisir la Sardaigne ? Si proche de la corse, de l’autre côté des bouches de Bonifacio, la Sardaigne offre de nouveaux paysages. Notre partenaire de longue date, le groupe Delphina Hotels & Resorts propose une offre 4 et 5* de la Costa Smeralda à la Costa Rossa dans le nord Sardaigne. Delphina a choisi de construire et de gérer ses complexes dans le respect le plus complet de la nature environnante.



Son implication pour l’environnement a pris corps à travers la marque « We are green® ». Efforts au quotidien, choix responsables, leurs initiatives valorisent et protègent la belle terre sarde et sont d’ailleurs récompensés.



Durant 2 années consécutives, 2021 et 2022, son Resort Valle dell’Erica Thalasso & Spa 5* est désigné vainqueur dans la catégorie des Resorts européens les plus écologiques au « Word Travel Award ». Consécration suprême pour Delphina qui gagne le prix lors de la finale des « Word Travel Award 2022 » du 1er groupe hôtelier indépendant vert au monde...



Alors n’attendez plus et donnez à vos vacances à la mer une âme écologique.



Profitez de leur offre « Réservez tôt » de -10%



Resort Valle dell’Erica Thalassa & Spa ***** à Santa Teresa Gallura Immergé dans un parc de 28 hectares riche de plantes et d’essence naturelles le cadre est idéal pour des vacances en famille avec ses baby et mini club mais aussi pour le bien-être avec son centre Thalasso Spa « Le Thermae » avec ses 4 piscines extérieures d’eau marine, ses 15 cabines pour des traitements de thalassothérapie, massages et soins esthétiques, son hammam, sauna, espace détente, salle cardio-fitness.



Hôtel Capo d’Orso Thalasso & Spa *****à Palau Sur la baie de Cala Capra avec un accès contrôlé, l’hôtel domine de plages de sable blanc et dégage un charme romantique. De nombreux services de l’hôtel : l’exclusif Centre de Thalasso & Spa « L’Incantu » situé à 2 pas de la mer, 3 restaurants, un terrain de golf Pitch an Putt (9 trous), une piscine en bord de mer avec une vue à couper le souffle, 5 solariums en bois érigés sur l’eau. Des excursions en mer qui partent directement de la marina de l’hôtel permettront une découverte enchanteresse de l’Archipel de La Maddalena et de la Corse.



Hôtel Marinedda Thalasso & Spa***** à Isola Rossa Cet établissement se dresse face à l’un des panoramas marins les plus beaux du Golfe de l’Asinara, sur la côte nord-ouest de la Sardaigne, connue pour sa costa rossa et ses caractéristiques roches de couleur rouge. Grâce aux excellents services c’est l’endroit idéal pour des vacances à la mer dédiées au bien-être et à la détente. 2 piscines, un espace bien-être moderne, spécialisé dans la thalassothérapie et équipé de plusieurs piscines chauffées d’eau de mer ainsi qu’un service de garderie pour enfants.



Hôtel RELAX TORRERUJA****SUP à Isola rossa Dans ce petit village de pêcheurs pittoresque vous êtes arrivé dans un des plus beaux endroits de la côte ouest. Cet hôtel RELAX romantique est idéal pour des vacances détentes seul ou en couple. Un centre bien être Thalasso &Spa avec piscine d’eau de mer vous propose des circuits Thalasso personnalisés.



Le Resort Cala di Falco ****SUP à Cannigione Aux portes de la Costa Smeralda, ce resort vous accueille pour d’inoubliables vacances à la mer dans le Nord de la Sardaigne, le Resort Cala di Falco offre l’opportunité de choisir entre la formule hôtel, la résidence ou les prestigieuses villas sur la mer.



Le Park Hôtel Cala di Lepre & SPA**** à Palau Il se trouve en position panoramique avec une vue splendide sur la mer de la Costa Smerada et sur le Parc national de l’Archipel de La Maddalena pour des vacances en famille avec des enfants et pour jeunes couples. Des services gratuits tel qu’une biberonnerie et un Mini et Junior Club pour que les enfants puissent se divertir grâce à une équipe attentionnée et prévenante.



Le Dune Resort & SPA **** à Badesi Ce Resort est composé de cinq hôtels 4* et 4*S : I Ginepri, Le Palm et Le Rocce (4 étoiles), Le Sabine et La Duna Bianca (4 étoiles Supérieures), tous insérés en parfaite harmonie avec la nature. 6 piscines dont deux dédiées aux enfants et de nombreux services pour des vacances en famille (ex : foot, tennis, basket, tir à l’arc...) Avec ces 9 restaurants- dont le Peter Pan pour les enfants du Baby et Mini-club – proposent différents menus de produits locaux frais et sains en font un atout majeur.



Résidence Il Mirto **** à Palau Ses 60 appartements, avec entrée séparée, confortables et fonctionnels sont parfait pour des vacances exclusifs et raffinés se blottissent au cœur de la végétation, la résidence se trouve sur le fameux promontoire de Capo d’Orso, entre oliviers et genévriers, ce qui en fait une destination particulièrement relaxante...



Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 et, à compter du 07 janvier 2023, tous les Samedis.



Service individuels :

resa@corsicatours.com

04 95 20 20 20



Service groupes :

groupes@corsicatours.com

04 95 70 96 62



Service Villas :

villas@corsicatours.com

04 95 70 69 70



Service MICE & Wedding :

event@corsicatours.com

04 95 70 96 58



www.corsicatours.com & www.corsica-villas.com



