Les Femmes du Tourisme honorent Alix Philipon et Valérie Boned

Le 8 mars, journée internationale des droits des Femmes, l’association les Femmes Du Tourisme a organisé une conférence donnée par Julia de Funès, docteur en psychologie et experte RH.



A cette occasion, Alix Philipon, présidente de l'APST et Valérie Boned, secrétaire générale des Entreprises du Voyage ont été mises à l'honneur.



La Présidente de l’association, Christine Giraud (Avis), a mis en évidence l’engagement de la Présidente de l’APST et de la Secrétaire générale des Entreprises Du Voyage dans la défense des intérêts de la profession pendant une période particulièrement difficile sur le plan économique et sanitaire.



Par cette remise de bouquets printaniers, l’association a ainsi manifesté son coup de cœur pour ces deux personnalités courageuses et compétentes à la tête de deux organisations majeures de l’industrie touristique.



L’effet de surprise et l’émotion des récipiendaires étaient au rendez-vous.