Valérie Boned : "Nathalie Delattre a envie d'agir et d'aller vite" [ABO]

TourMaG - Avez-vous évoqué la révision de la directive européenne des voyages à forfait ?



Valérie Boned: Elle nous a vraiment demandé d'identifier les enjeux inhérents à notre secteur afin de mettre en place un accompagnement adéquat. La préservation du modèle économique de nos entreprises fait aussi partie de ses priorités. Elle a insisté sur ce point. Cela veut dire qu'elle est notamment attentive au sujet des acomptes lié à la révision de la directive européenne des voyages à forfait, et aussi au risque de sur transposition.



Ce qui me paraît intéressant, outre le fait que Nathalie Delattre semble très volontaire et très ouverte, c’est qu’elle a été ministre déléguée aux Relations avec le Parlement dans le gouvernement Barnier.



Elle connait bien le monde politique et les élus, ce qui peut nous faciliter les contacts avec les parlementaires.



Elle s’est également montrée ouverte à nous faciliter les liens avec d'autres Ministères notamment ceux des transports et du numérique.



TourMaG - Avez-vous évoqué le dossier Atout France et l'attractivité de la France ?



Valérie Boned: Je ne veux pas parler en son nom, mais sur Atout France, elle souhaite avoir une approche plutôt concrète et opérationnelle Elle a également insisté sur la capitalisation de l'héritage des Jeux olympiques, qui, selon elle, n’est pas assez visible du point de vue touristique