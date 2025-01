Hiver 2024-2025 : les Français plus nombreux à réserver en agences de voyages

cet hiver, les Français réservant en agences voyageront principalement en couple ou à deux (58,5%).

Enfin, une dernière tendance est à souligner qui découle de ce baromètre :Ces dernières enregistrent un nombre de contrats de voyages en hausse de +9,6% pour les vacances de Noël et de +10,6% pour le 1er trimestre 2025 par rapport à l'année précédente. Si le panier moyen est légèrement en baisse, il reste tout de même deux plus fois élevé que les dossiers effectués en vente à distance (sites e-commerce et centres d'appels).Quant aux profils de ces clients, "(3 adultes ou plus) ont la cote et progressent par rapport à l’année passée (+8,5% en nombre de dossiers et +5,2% de panier moyen à 3 781€).