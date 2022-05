Les Plus Beaux Villages de France célèbrent leur 40ème anniversaire à Salers

Au début des années 1980, Charles Ceyrac , maire de Collonges-la-Rouge (Corrèze), partage avec ses collègues du monde rural le même constat : l’exode qu’a connu la campagne française jusqu’au milieu des années 1970 a porté un coup presque fatal à la vitalité économique des petits villages. Un triste déclin qui s’accompagne, pour certains, de la menace de ne plus pouvoir entretenir un patrimoine pourtant exceptionnel et, pour d’autres, du risque de basculer vers le « village musée » qui ne vit que l’été.C’est à l’occasion de l’un de ses déplacements à Paris que l’élu corrézien fait une « rencontre » décisive dans son combat en faveur des campagnes : dans la devanture d’une librairie, un ouvrage de Sélection du Reader’s Digest titre « Les Plus Beaux Villages de France ». Il décide d’écrire aux maires de la centaine de villages présentés dans le livre pour leur proposer de se regrouper en fondant une association.66 maires répondent à son appel et c’est ainsi que le 6 mars 1982 à Salers (Cantal), le réseau des Plus Beaux Villages de France est officiellement créé avec pour objet de préserver, promouvoir et développer ces villages dotés d’un patrimoine exceptionnel... Ils sont à ce jour 164 issus de 14 régions et 70 départements.