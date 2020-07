Les Villages Clubs du Soleil tablent sur 23 000 vacanciers cet été

Depuis 3 semaines, la reprise se fait sentir chez Villages Clubs du Soleil.



L'opérateur spécialiste de la France - et dont les établissements sont situés dans des zones peu touchées par l'épidémie de Covid-19 - note une hausse du nombre de séjours réservés, deux fois supérieure par rapport à N-1.



" En juillet et août, le remplissage est meilleur que l’an dernier à date ", souligne le groupe dans un communiqué, avec près de 177 000 journées déjà enregistrées.



Au global, VCS s'attend à accueillir quelque 23 000 clients cet été.



Pour l'heure, 65% des prises de commandes concernent des séjours sur le littoral et 35% en montagne.



Néanmoins, le retard accumulé en mai et juin ne pourra pas être rattrapé. Ainsi, à date, les réservations enregistrées représentent un chiffre d'affaires de 10 M€, soit une baisse de 5,6 M€ par rapport à 2019.



" L'objectif est de maintenir cette baisse à moins de 5 M€, soit 28% de moins ", précise VCS. Avec la mise en place d'avoirs valables pendant 18 mois, le chiffre d'affaires de l'hiver 2019-2020 va être décalé à l'hiver prochain" .