Les assurances, le remède à l'instabilité ?

Instabilité géopolitique, pandémie, inflation, les assurances sont un filet de sécurité dans les moments difficiles.

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Mardi 21 Mars 2023

Une instabilité qui s'installe... Alors que le tourisme se remet peu à peu de la pandémie mondiale, de nouvelles crises font leur apparitions, guerre en Ukraine et inflation galopante sont le quotidien des agences de voyages.



La guerre en Europe de l'est a déstabilisé la région et l'activité touristique est devenue très difficile pour l'ensemble des pays de cette région. De plus les ventes pour l’Asie ont drastiquement baissé à cause de l’augmentation des prix des vols ; il est désormais impossible de survoler la Russie et l’Ukraine et le temps de trajet pour rejoindre les pays d’Asie a ainsi considérablement grimpé et fait augmenter les prix des billets d'avions et in fine des assurances qui sont basées sur le prix du voyage.



L'inflation qui est l'un des facteurs les plus dangereux pour une bonne reprise engendre la baisse du pouvoir d'achat des particuliers, elle a pour conséquence évidente une baisse de la demande de voyages en particulier sur les prestations et billets d'avion où les coûts ne cessent d'augmenter. L'illusion étant de croire que la hausse des prix compense la perte en volume car de facto il y a moins d'acheteurs.

Par ailleurs nous sommes en pleine spirale inflationniste : si le prix d'un élément essentiel augmente, tous les autres suivent mécaniquement produisant ainsi une réaction en chaîne.

Les assurances, le remède à l'instabilité ? Face aux pressions inflationnistes persistantes, le secteur de l'assurance a beaucoup de travail à faire pour rester pertinent et précieux pour les clients. Pour cela les assureurs mettent en place des mesures de gestion pour répondre aux crises et à l'inflation



- Innovation produit : les assureurs peuvent proposer des produits et des solutions qui répondent à certains des risques auxquels les clients sont confrontés.



- Indexation : L'intégration d'une fonction d'indexation dans les polices d'assurance garantit que les prestations de la police suivent l'augmentation du coût des prestations en cas d'indemnisation.



- Examen des périodes d'indemnisation : en période de choc, une petite entreprise peut ne pas comprendre pleinement combien de temps il lui faudra pour reprendre ses activités à plein régime. Attirer l'attention des clients sur ce point et travailler ensemble pour fixer des périodes d'indemnisation réalistes est crucial.



- Investissement dans la technologie et la numérisation : la technologie peut aider les courtiers et les compagnies d'assurance à automatiser divers processus et à rationaliser leurs opérations, en réduisant les coûts et en augmentant l'efficacité. Par exemple, la gestion des sinistres.



- Communication avec les clients : il est essentiel d'éduquer les clients sur l'impact potentiel de l'inflation sur leur couverture et les risques de sous-assurance, ainsi que de fournir des mises à jour régulières sur tout ajustement des produits ou des prix pour tenir compte de l'inflation.



- Partenariats stratégiques : Les assureurs peuvent lutter contre l'inflation en s'associant à d'autres organisations, telles que des prestataires de soins de santé ou des entreprises technologiques, pour développer de nouveaux produits et services plus efficaces et plus rentables.



- Diversification des risques



Lors de la pandémie, de nouveaux produits ont été créés pour répondre à la crise. Aujourd'hui face aux nouveaux défis qui attendent les agents de voyages, de nouvelles garanties font leur apparition :

- Les couvertures des grèves

- les produits anti inflation

- les produits à recours systématiques

Toutes ces innovations, sont encore une fois une réponse pour favoriser la vente de voyages et apporter une solution d'accompagnement au secteur touristique.







