Les balades de Charlotte, le Sud en mode slow tourisme

Notre région, ce sont des dizaines de sites naturels exceptionnels avec un coup de cœur pour la presqu’île de Giens et ses sentiers à travers la pinède, ses escapades en bord de mer, ses côtes sauvages et rocheuses.Un espace naturel préservé et protégé qui allie histoire, géologie, nature, balades pédestres et auxquels on peut rajouter du chant, de la marche de pleine conscience des 5 sens, de la sylvothérapie, etc.Je dirais la découverte du vieux Toulon - rénové - où l’on rencontre les hommes et femmes qui le font vivre à travers leurs commerces.La France est l’un des plus beaux pays de la planète, elle offre une multitude de paysages magnifiques à travers des régions de caractère, où les hommes sont fiers de leurs particularités à travers leur histoire, leurs monuments, leurs traditions et leur gastronomie.