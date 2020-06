Les campings Siblu : ensemble en toute sécurité, flexibilité et confort des vacances en plein air !

Siblu, leader de l’hôtellerie de plein air, a ouvert à nouveau ses 21 campings début juin. Les différents sites sont prêts à accueillir les vacanciers et propriétaires de mobil homes en toute sécurité, avec des conditions de réservation plus flexibles, pour passer de belles vacances d’été et faire le plein du dépaysement dans les plus belles régions de France.

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani le Lundi 15 Juin 2020

Des hébergements en toute sécurité Siblu a mis en place dans ses 21 campings des mesures sanitaires exceptionnelles avec un dispositif



Siblu a mis en place dans ses 21 campings des mesures sanitaires exceptionnelles avec un dispositif "Ensemble en toute sécurité" pour que les vacanciers soient protégés et passent des vacances en toute sérénité. Ce protocole sanitaire a été conçu par des experts du secteur en lien avec le conseil sanitaire de la Fédération nationale de l'Hôtellerie de plein air. Siblu mettra par exemple du gel hydroalcoolique à disposition de tous, l'aération des mobil homes entre chaque client sera systématique, les zones à risque (poignées de portes, sanitaires, climatisations, électroménager…) seront régulièrement désinfectées, l'arrivée des clients sera simplifiée et ils n'auront plus besoin de quitter leur voiture.



Une offre flexible



Il est ainsi possible de modifier ses dates et la destination jusqu’à 14 jours avant l’arrivée. Au moment de la réservation, les clients ne sont par ailleurs pas tenus de payer l’intégralité de leur séjour mais seulement 80 €, le montant total devant être réglé 4 semaines avant l’arrivée.



Pour s'adapter au contexte, Siblu a également assoupli ses conditions de réservation. Il est ainsi possible de modifier ses dates et la destination jusqu'à 14 jours avant l'arrivée. Au moment de la réservation, les clients ne sont par ailleurs pas tenus de payer l'intégralité de leur séjour mais seulement 80 €, le montant total devant être réglé 4 semaines avant l'arrivée. Enfin, les clients Siblu pourront se faire rembourser l'intégralité de leur séjour dans certains cas de force majeure liés au Covid.

Les parcelles des mobil homes Siblu sont les plus grandes parcelles du secteur avec 140 m² environ. Ainsi, les vacanciers ont accès à un espace extérieur privatif avec son propre salon de jardin et bains de soleil. La plupart sont équipés d'une terrasse extérieure également. Cela permet d'assurer la distanciation sociale requise.



Les mobil homes sont parfaitement équipés et offrent le confort comme à la maison : cuisine équipé, beau salon et salles d’eau. Fini les sanitaires collectifs !



Quant aux campings, ils font en moyenne 20 hectares, ce qui permet d’assurer facilement la distanciation entre les vacanciers. Situés en plein nature, paysagés avec des espaces verts, ils offrent tout le confort pour les vacances : aires de jeux, terrains de sport, belles terrasses extérieures dans les bars et restaurants.



Quant aux campings, ils font en moyenne 20 hectares, ce qui permet d'assurer facilement la distanciation entre les vacanciers. Situés en plein nature, paysagés avec des espaces verts, ils offrent tout le confort pour les vacances : aires de jeux, terrains de sport, belles terrasses extérieures dans les bars et restaurants. Enfin, la plupart des villages Siblu sont équipés de vastes complexes aquatiques avec toboggans géants, piscines extérieures et couvertes/chauffées, pataugeoires, splashzones. Des animations pour enfants auront lieu tout l'été en présence des parents.

