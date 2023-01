Les croisières Cunard s'affichent dans le métro parisien

"Aujourd'hui, précise Sophie Baillot, nous assurons une douzaine de traversées transatlantiques par an, six dans le sens Europe-Etats-Unis, et six dans le sens inverse" . A cela s'ajoutent, poursuit-elle, "trois boucles autour du monde", chaque année, avec des destinations en Europe, aux Caraïbes, en Extrême-Orient et en Australie.



Ces croisières autour du monde ont été lancées il y a tout juste cent ans. Pour marquer comme il se doit cet anniversaire, Cunard a noué un partenariat avec la photographe et réalisatrice britannique Mary McCartney afin de réaliser une exposition exceptionnelle.



Baptisée «SeaViews» et présentée fin février 2023, cette exposition retracera "un siècle de voyages, de moments magiques et d'histoire glamour" grâce à des images inédites.



Une partie viendra des archives de Cunard, notamment les photos d'icônes hollywoodiennes comme Audrey Hepburn, Bing Crosby ou Elizabeth Taylor.



S'y ajoutera une sélection de photos personnelles prises par des passagers au fil des décennies. La compagnie les a, en effet, invités à se replonger dans leurs albums-souvenir et à lui soumettre des photos personnelles -–argentiques ou numériques- réalisées à bord des navires, pendant leurs vacances.



Cette exposition en ligne a pour objectif, explique Cunard, "de capturer l'essence et l’ambiance de la vie à bord des navires de la flotte Cunard, des années 1920 à nos jours et de mettre en avant l'évolution des styles, de la mode à la gastronomie en passant par la décoration intérieure et les activités, tout en racontant l'histoire des navires et de leurs passagers".