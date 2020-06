Les établissements de Vacances Bleues sont prêts pour l'été 2020

La crise a modifié les comportements des Français, observe Vacances Bleues. Les vacances en club sont largement plébiscitées pour cet été, tout comme les résidences locatives.



De plus, la côte Atlantique remporte un grand succès en termes de réservation. En revanche, les hôtels en centre-ville sont délaissés, comme à Paris ou à Nice, villes qui attirent habituellement une forte clientèle internationale.



Par ailleurs, il y a aussi des changements sur les durées de séjour. Le groupe hôtelier observe soit des réservations de plus de 7 jours (entre 8 et 10 jours), soit des réservations d'escapades / courts séjours de 2-3 nuits.



Enfin, les clients à la recherche de flexibilité : pose d'option, possibilité d'annuler jusqu'à 30 jours avant mais aussi possibilité d'arriver ou partir tous les jours de la semaine.



Pour y répondre à ces nouveaux besoins, Vacances Bleues à mis en place l’Offre Zen.



Côté protocole sanitaire, Vacances Bleues a travaillé en concertation avec les autorités publiques et d'autres opérateurs touristiques dans la rédaction d’une charte.



L’utilisation de gels hydroalcooliques, le port du masque, l’utilisation des produits désinfectants dans les lieux communs après chaque passage, la mise en place de vitres de protection et la distanciation sociale entre les équipes et les vacanciers sont appliqués obligatoirement.



Les produits et équipements de protection sont prêts, la formation des équipes est faite afin d'assurer leur sécurité et celle des vacanciers.