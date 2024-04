Les nouvelles tendances de consommation par le baromètre des assurances

Les assureurs viennent de sortir leurs résultats de leurs études sur les habitudes de consommation.

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Mardi 16 Avril 2024

Les voyages L'augmentation des voyages intérieurs se poursuit malgré la levée des restrictions sur les voyages internationaux. Les gens préfèrent des vacances à moindre risque, économiques et plus durables aux destinations long-courriers.

L'inflation a aussi un rôle dans le choix du voyage, la variable prix devenant un facteur déterminant, surtout pour l'aérien.

Une amorce de baisse des prix des billets d'avion favorisant de facto une reprise sur une destination. Paradoxalement l'augmentation des voyages à haute contribution est significative par rapport à 2022.

Le besoin d'assurer son voyage est maintenant bien ancré, un produit complet est privilégié avec la protection sanitaire inclue ainsi que la couverture attentat et les catastrophes naturelles.

La mobilité et le voyage d'affaires Pour l'industrie, les déplacements plus écologiques deviennent une priorité, tant en termes de demande des consommateurs que de réglementation gouvernementale. Les perturbations dans l'industrie devraient se poursuivre.

Néanmoins une reprise sur le business travel est nette depuis 2023. Les échanges commerciaux tournant à plein régime, les voyages d'affaires ont le vent en poupe et la reprise d'activité nécessite des déplacements notamment sur l'Asie sur des secteurs économiques identifiés.

La demande d'assurance sur la sécurité des business managers est en augmentation. Les produits mission pro et individuels accidents devraient revenir d'actualité à la vue du contexte géopolitique.

Habitudes de consommation et style de vie Le changement numérique et culturel dans le travail au domicile plutôt qu'au bureau se poursuivra. Les gens valorisent davantage leur temps, leur attention et leur argent et continueront à souhaiter travailler, faire leurs achats et communiquer virtuellement lorsque cela est possible.

La vente à distance même pour une agence de voyages de proximité est aujourd'hui admise.

L'impact social du télétravail devrait se poursuivre ce qui risque d'entraîner une dévalorisation des baux commerciaux et des bureaux, alors que l'immobilier privé devrait repartir à la hausse à contrario.

Une remise en cause de cet acquis social risquera d'entraîner des mouvements sociaux.

Des assurances couvrant les salariés lors de leur travail au domicile avec des nouvelles garanties devraient apparaître sur le marché au niveau de la prévoyance, et des garanties accidents de la vie. La responsabilité civile exploitation devrait évoluer aussi pour une refonte de la couverture du salarié en télétravail.

Lu 152 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Plus de 18 000 € pour une appendicite à Hong Kong Cyclone à la Réunion et l'Ile Maurice : que couvrent les assurances ?