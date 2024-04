Les plus belles villes fortifiées d’Europe

Bâtie au 16e s. sur une péninsule rocheuse par les chevaliers de l’Ordre de Malte, La Valette et son quadrillage de rues étroites respire l’opulence architecturale.



Palais flamboyants, forts, églises baroques, élevés durant deux siècles et demi, lui valent d’être classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1980.



L’ordre militaire, chargé de porter assistance aux pèlerins en voyage vers la Terre Sainte, transforma aussi La Valette en place forte.



Toute en pente, la capitale maltaise se découvre depuis les formidables remparts dont on peut faire le tour à pied en empruntant escaliers, courtines et passages souterrains.



A l’intérieur des fortifications, la cité livre sa remarquable co-cathédrale Saint-Jean au baroque éclatant et le faste des appartements et salons du palais des Grands Maîtres, ancienne résidence des maîtres de l’Ordre.



Jardins, musées, théâtres, commerces antiques et vieux cafés apposent un vernis de culture et d’animation sur la cité historique.