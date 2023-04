Appli mobile TourMaG



Les services de conciergerie ou le must de l'assistance voyage

Les services de conciergerie sont le service ultime de l'assistance au cours de votre voyage

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Mardi 11 Avril 2023

La conciergerie ou l'art de la reconnaissance du voyageur Pour les Tours Opérators Haut de gamme ou les voyageurs d'affaires, elles sont ou doivent devenir un incontournable de la prestation vendue. Capable de répondre à toutes les exigences du client pour lui assurer une prestation au top et assouvir ses caprices lors de son voyage, les conciergeries intègrent de plus en plus les productions des Tours Opérators.



Un service de conciergerie c'est quoi ?



Une conciergerie privée est une société d’assistance personnelle proposant à ses clients de faire pour eux différents types de services quotidiens, L'objectif affiché est de simplifier la vie des clients en leur permettant de gagner du temps.



Les types de service peuvent être lors de votre voyage :



- ​Faites vous livrer un repas de chef

-​ Réservez une table gourmande ou obtenez des conseils sur un restaurant

-​ Programmez une livraison pour du chocolat, des fleurs ou du champagne

-​ Obtenez une place ou des conseils pour un événement ou une sortie culturelle dans la ville de votre séjour

​- Réservez un transfert ou une mise à disposition de voiture avec chauffeur



Un service 24/24

Avoir recours à un service de conciergerie pour réserver ses prochains voyages, c’est la garantie d’un suivi personnalisé et d’une continuité de services même le week-end. Des modifications de dernière minute ? Un changement pendant leur séjour ? À tout instant ces sociétés interviennent pour la plus grande tranquillité des voyageurs.



Une technologie de plus en plus efficace.

Aujourd'hui avec la création d'applications et autres sites internet, les services proposés sont de plus en plus larges et s'adaptent à la clientèle avec une plus grande rapidité. Le but ultime étant toujours de répondre parfaitement à la demande du client afin que son parcours soit le plus fluide possible.





Assistance voyage et conciergerie... L'assistance voyage a pour but de répondre à une situation d'urgence suite à un événement bien souvent médical en couvrant des frais médicaux ou l'organisation d'un rapatriement. Toutefois de nouveaux produits se développent avec l'intégration d'un service de conciergerie pour faciliter le voyage.



Comment ça marche ?



Une application qui répond à toutes vos demandes, le client signale un problème ou une demande :

- il est immédiatement rappelé

- la prise en compte de son besoin est immédiatement gérée et orientée si c'est un problème commercial ou médical.

- Les couvertures sont illimités en frais médicaux

- Un réseaux médical immédiatement disponible

- La prise en charge d'un traitement préexistant est couvert ; même en cas de cancer ou de diabète...

- Un système de surveillance global de la santé, avec niveau d’alerte, des informations de localisation et des détails pour chaque alerte spécifique

- De nombreux profils de pays, avec des guides médicaux et de voyage

- Des informations sur la santé, sur un large éventail de maladies, y compris de courtes vidéos, des fiches d’information et des conseils pour les voyageurs

- Des conseils et informations avant voyage sur tous les sujets, de la sécurité personnelle aux risques naturels.



Bien sûr, tout cela à un prix et les formules proposées sont bien souvent à tiroirs avec des franchises variables en fonction des couvertures, par exemple sur les soins ambulatoires. Les primes pour ce type de prestations sont calculées en fonction de la durée du voyage, de l'âge du voyageur, de la destination et du prix du voyage. Ce type de produit conçu en collaboration avec des assureurs - assisteurs est de plus en plus proposé aux voyageurs par les Tour Opérators haut de gamme notamment anglosaxons ou les professionnels du MICE.





