Les transferts à l’aéroport, un best-seller des agences de voyages sur Civitatis

Les transferts privés assurent non seulement une tranquillité d’esprit à l’arrivée comme au départ d’un séjour, mais aussi un confort optimal après un long voyage. Il est très rassurant pour les voyageurs de savoir qu’un chauffeur les attend pendant une heure à compter de leur atterrissage pour les conduire à leur hôtel, sans avoir à se soucier du montant final à payer. Aussi, ce service personnalisé permet d’offrir un service sur-mesure adapté aux besoins spécifiques des clients, comme la prise en charge de bagages supplémentaires ou la présence de sièges pour enfants. Les transferts permettent également d’éviter tout problème de communication dû à la non maîtrise de la langue étrangère et de gagner du temps en évitant les files d’attente.



Actuellement, 25 000 agences de voyages font appel aux services de réservation d'activités, de visites guidées et de transferts soigneusement sélectionnés par Civitatis pour leur clientèle. Avec un taux de satisfaction de 9,3/10 de plus de 315 700 avis sur les transferts, les voyagistes ont trouvé en Civitatis des services privés porte-à-porte fiables et un service client exceptionnel disponible 24h/24 et 7j/7 en français.