Les voyages jeunes reprennent des couleurs

N’ayant pu proposer quasiment que des séjours linguistiques anglais immersion en France pendant 2 ans, les organisateurs de séjours linguistiques retrouvent aussi le sourire. L’été s’annonce plutôt bon, même si on est encore loin des chiffres de l’année de référence 2019 (-38.5%).



On observe cependant une distinction nette entre les séjours encadrés avec départs groupés depuis la France qui sont encore à -48% des inscriptions de 2019 et les séjours individuels. Ces derniers ne sont en effet plus qu’à -14.3% des chiffres de 2019. Sur les séjours individuels, les destinations suivantes : Malte, Irlande et Amérique du Nord, enregistrent même des hausses d’inscription par rapport à 2019.



Les séjours adultes semblent aussi reprendre plus rapidement que les séjours jeunes. Ils représentent au 30/04, 16% des inscriptions, alors qu’ils ne représentaient que 6% en 2019.





Inscriptions enregistrées par les organismes labellisés UNOSEL entre le 01/01/2022 et le 30/04/2022 pour des séjours se déroulant sur 2022