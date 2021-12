Appli mobile TourMaG



Les voyageurs internationaux vont pouvoir repartir au Laos

Le Laos, pays d’Asie du sud-est connu pour la douceur de sa population locale et de ses paysages, vient d’annoncer la réouverture de ses frontières courant 2022.

Rédigé par VISAMUNDI le Mardi 14 Décembre 2021

Réouverture oui, mais non sans prudence. En effet, l’accès au territoire laotien sera dans un premier temps exclusivement réservé aux voyageurs présentant un schéma vaccinal complet.



Plus précisément, tous voyageurs souhaitant séjourner au pays devront présenter :



- un certificat d’entrée;

- un certificat de vaccination daté d’au moins 14 jours avant l’entrée;

- un résultat négatif au test PCR pour le Covid-19 effectué 72 heures, ou moins, avant l’embarquement.



Une fois sur le territoire, les voyageurs seront conduits à l'hôtel grâce à des véhicules agréés par LaoSafe*, afin d’attendre le résultat de leur test PCR (disponible dans les 24h). Si le résultat est positif, les voyageurs seront isolés pendant trois jours avant d’être à nouveau testés. Par ailleurs, si la période d’isolement est supérieure à trois jours, ils seront remboursés des dépenses engagées.



*Le programme LaoSafe est un programme de santé et d'hygiène pour le secteur du tourisme et de l'hôtellerie approuvé par le ministère de la Santé (MoH) et le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme (MICT). Il sera piloté à Vientiane (capitale du pays) avant de s'étendre à d'autres provinces. Il comprend une série de normes de santé et d'hygiène pour différents sous-secteurs de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, y compris les fournisseurs d'hébergement, les points de restauration, les compagnies aériennes, les attractions touristiques, les guides touristiques et les chauffeurs.

« Lao Travel Green Zone ».



Dans un premier temps, ce sont les villes de Vientiane, de Vang Vieng (au nord de Vientiane) et de Luang Prabang (au nord de Viang Vieng), désignées comme « zones vertes », qui assureront la sécurité des voyageurs et des prestataires de services.



En parallèle, une nouvelle application de recherche de contacts, appelée "LaoStaySafe", sera disponible pour les voyageurs. Celle-ci sera capable de leur fournir des informations mises à jour en temps réel, tout en surveillant leurs déplacements. En réalité, l’utilisation de cette application mobile par les voyageurs devra leur permettre de suivre leur état de santé ainsi qu’une éventuelle exposition au Covid lors de leur séjour au Laos.

Le Laos, ancien « royaume du million d’éléphants » Le pays, qui partage ses frontières avec la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, le Myanmar et la Chine, figure aujourd’hui parmi l’un des plus pauvres de la planète. Toutefois, malgré ses voisins pour certains géants, dynamiques, et quelque peu envahissants, le Laos cherche à préserver son identité et ses traditions, tout en consolidant son développement économique.



Sa population, discrète et tranquille, accueille les voyageurs internationaux depuis 1990, et ses paysages, ses villes, regorgent de sites incroyables, typiques de ce coin d’Asie luxuriant et relaxant.



De plus, il est à noter que l’un des objectifs du gouvernement aujourd’hui, est de faire du Laos une destination de réputation mondiale en termes de tourisme durable. En effet, viser l'équilibre entre les trois piliers du développement durable (économie, environnement, société) dans la production et réalisation d'activités touristiques est ce vers quoi les dirigeants souhaitent aller en affirmant leur développement et prouvant l’intérêt et le potentiel du pays.



On souhaite alors répondre aux besoins des visiteurs, des professionnels du tourisme, de l’environnement, sans oublier les communautés d’accueil. Ainsi, pour tout voyageur sensible à ce sujet, un séjour au Laos ne pourrait que les conforter dans leur idée et les faire tomber sous le charme du pays, que ce soit en termes de population que de paysages et d’activités.



En exemple d’itinéraire, pourquoi ne pas proposer aux voyageurs curieux de découvrir le Mékong, véritable colonne vertébrale du pays, une croisière au cœur du Laos ? Ce fleuve, le quatrième d’Asie au plus grand débit, est notamment utilisé pour l’irrigation, comme réceptacle de systèmes de drainage et d’eaux usées, pour la pêche et la pisciculture, le transport et la fourniture d’eau pour l’industrie et les particuliers. Il est également connu pour ses habitations et marchés flottants typiques.



Enfin, voici une liste non exhaustive d’activités à faire au Laos :

- visite du site exceptionnel de Luang Prabang;

- découverte de la vallée de Muang Ngoi, aux airs de bout du monde;

- déambulation autour des maisons en bois de Nong Khiaw, au coeur de jardins luxuriants;

- exploration du site archéologique de Wat Phou, classé à l'Unesco, berceau de la civilisation khmère, le plus intéressant et le plus important du Laos;

- immersion à Kong Lor, merveille de la nature à visiter en pirogue.

