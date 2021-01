Level France : "C'est définitivement terminé"... et si le phénix renaissait depuis l'Espagne ?

Si les chiffres changent dans le calendrier, les semaines se suivent et se ressemblent, pour les acteurs de l'aérien.



Alors que la France tente coûte que coûte de bloquer la propagation du variant anglais de la covid-19 et éviter que 2021 ne ressemble trait pour trait à 2020, voici que déjà, au moins une compagnie, manquera à l'appel à l'aéroport d'Orly.



Après avoir annoncé à son Comité social et économique (CSE) en juillet 2020 un projet de " cessation totale de ses activités ", les syndicats ont ratifié l'accord annonçant la fin de Level France.



" Les trois syndicats ont signé le PSE (plan de Sauvegarde de l'Emploi) qui est définitivement validé. Tous les PNC et PNT ont reçu leurs lettres de licenciements. Nous ne sommes plus une compagnie aérienne, mais des gestionnaires d'avions.



Nous ne pouvons plus opérer de vols commerciaux, " nous explique, désabusé, un représentant du personnel,



Dans ce marasme, il est un point qui redonne un léger rictus aux anciens salariés, car IAG " n'est pas partie comme un voleur, loin de là. C'est même un accord historique pour le secteur. "



Nous n'en saurons pas plus, mais la direction espagnole aurait été généreuse pour ses anciens employés, même si aucun montant n'a été communiqué.



Toutefois cette fin de parcours laisse " un goût amer, car nous aurions pu faire autrement, quand vous voyez ce que fait French Bee avec un budget moindre " lâche, cinglant, l'ancien salarié.