Level Europe (court et moyen-courrier) cesse ses activités avec effet immédiat

Level Europe (Autriche), qui a stoppé tous ses vols au sol à partir de mars 2020, vient d'annoncer qu'elle cesse ses activités avec effet immédiat.



La compagnie low cost basée à Vienne qui assurait des destinations court et moyen-courriers, ne revolera plus. Dans un communiqué, la filiale d'IAG indique être entrée en insolvabilité ce 18 juin 2020.



Un administrateur va être nommé dans les prochains jours. D'ores et déjà, les bases de Vienne et Amsterdam sont fermées. Pour le moment, celles de Paris Orly et Barcelone ne sont pas concernées.



Déjà depuis quelques temps, les rumeurs couraient sur la santé financière de Level Europe.