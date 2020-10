Retour de Level France à Paris-Orly ?: "c'est n'importe quoi !"

Sauf que l'accord entre les salariés et la direction sur une cessation de la compagnie a bien été signé, il doit maintenant être validé.



Pendant les trois derniers mois, le CSE a négocié pour obtenir le meilleur accord possible, ainsi qu'un plan de reclassement avec des " enveloppes généreuses, pour permettre aux salariés de trouver une nouvelle voie ."



Dans un secteur en grande difficulté, plus de 180 personnes se retrouvent sur le carreau et 3 avions sont actuellement immobilisés.



" Les appareils n'ont pas été rapatriés en Espagne, ils sont actuellement à Nîmes et à Orly, car ils font partie des actifs de la société.Ce genre de papier continue de générer une certaine paranoïa chez les salariés, " explique cette source proche du dossier.



Il est actuellement trop tôt pour connaître le sort des équipes de Level France, puisque tout le monde est encore en chômage partiel, tant que la compagnie n'est pas liquidée.



Malgré un été plutôt bon pour les compagnies desservant les DOM-TOM, la reprise de l'aérien en France prendra énormément de temps...