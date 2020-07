Level France a informé son CSE d’un projet de "cessation totale de ses activités"

Avant même la crise sanitaire, la low cost avait cessé ses nouvelles dessertes américaines, mais les derniers mois n'ont fait que fragiliser et accentuer les mauvais chiffres.



" Depuis sa création en 2006, OpenSkies a dû faire face à d’importantes difficultés.



A partir de 2018, elle a changé son business model, en opérant sous le nom de LEVEL France, dans le but de développer des vols long-courriers low-cost au départ de Paris-Orly ", explique un communiqué de presse.



En attendant le 15 juillet 2020 et le début des consultations de son CSE, la société entamera également des négociations sur les modalités du plan de sauvegarde de l'emploi avec les syndicats représentatifs.



En ce jeudi 9 juillet 2020, Level France commercialise toujours ses billets sur son site, même au delà de l'année 2020.