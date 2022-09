Lidl Voyages fête ses 5 ans et plus de 200 000 clients

Ce dont l’équipe Lidl Voyages est certainement la plus fière c’est la capacité à réagir rapidement au contexte changeant : « Nous avons constamment cherché à innover, à proposer un nouveau projet chaque année, et notamment à nous recentrer pendant deux ans sur la France quand les voyages à l’étranger n’étaient plus possibles.



Nous avons signé rapidement des partenariats avec plusieurs régions qui ont été aussi très réactives : le Centre-Val de Loire, Auvergne Rhône-Alpes, l’Occitanie… en mettant à leur disposition nos publications (12 000 brochures distribuées en magasins par semaine) et nos moyens de promotion, en finançant des campagnes « Soutenons le tourisme français ».



Si pendant deux ans, la France a été le fer de lance sur les 23 000 offres possibles dans les 100 destinations programmées, elle reste au cœur des ventes même en 2022 en se situant au 4e rang des meilleures ventes sur le 1er semestre.



Autre signe de l’adaptabilité de l’équipe, les vols secs ont été introduits en sortie de crise, en partenariat avec Resaneo, et génère désormais des ventes moyennes à 800 euros. Par ailleurs, Lidl Voyages propose désormais des voyages sur-mesure avec des combinés vol+hotel.