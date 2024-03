Lille : le salon LocaXplore veut encourager le tourisme d'affaires local

Pour cela, l'événement comptedu Nord de la France (à moins deUne dizaine de destinations seront, telles qu'Arras et le Pays d'Artois, les Flandres, Dunkerque, la côte d'Opale, Chantilly-Senlis, Amiens, Valenciennes, ainsi que nos voisins belges avec la Wallonie, Namur et Liège.Aux côtés de ces destinations, seront présentsdes événements d'entreprises, et de proposer des expériences originales et connectées à la nature.Parmi eux,, des, deset des, des activités de, des découvertes du, deset desPour cette première édition, qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine des Métiers du Tourisme, LocaXplore aspire à promouvoirLe point culminant sera la participation de Rémy Knafou, professeur de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur du livre "".Le salon, en collaboration avec, accueillera également des intervenants tels qu'Anne-Lise Olivier, directrice d'Acteurs du Tourisme Durable (ATD), Béatrice Cuif-Mathieu, co-présidente de l'UNIMEV (Union des métiers de l'événement) et directrice générale de Destination Nancy, ainsi que Vincent Simonnet, directeur général de Valenciennes Tourisme et Congrès.