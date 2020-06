Lk Tours, Havas Voyages : un été meurtrier pour les agences de voyages françaises ?

A l'heure actuelle, le principal point de vigilance pour les équipes de Christophe Jacquet étant que la demande entrante prend énormément de temps, entre le bon à-valoir et le service client, sauf que ce temps fait baisser la productivité.



Les agents de voyages ne sont et ne seront plus seulement des vendeurs.



A compter de la semaine dernière, l'intégralité du réseau a rouvert, avec des cadences différentes, tout en ajustant le staff, car une partie des équipes est en back-office pour assister dans le traitement des à-valoir, reports, etc.



" Nous réalisons environ 20% du chiffre d'affaires à la même époque en 2019, un tiers des commandes sont des reports... Nous n'avons reporté que 3% de nos dossiers qui font l'objet d'un bon à-valoir.



Il y a une sorte d'attentisme des clients. "



Pour le moment du côté du réseau, il est très compliqué d'appuyer sur le bouton "power", pour ouvrir les vannes des ventes tant les freins sont nombreux.



" Il y a un frémissement, mais les clients sont inquiets de ne pas savoir dans quelles conditions ils pourront voyager, mais aussi d'une flambée à destination, " confie Michelle Kunegel, la directrice générale de LK Tours.



Un son de cloche partagé donc par l'ensemble des acteurs du tourisme.



Toutefois, dans cette névrose ambiante, une lueur d'espoir ressurgit avec un mode de transport que tout le monde pensait "has been" bien que remis au goût du jour par le président Macron.



" L'autocar rassure aujourd'hui beaucoup plus que l'avion. Nous enregistrons des reports de voyages en avion sur des circuits en bus. "



Moins gros, moins loin, moins haut, voici ce que sera peut-être la maxime du monde d'après.



L'autocar est le contre-pied des dernières décennies et pourtant , il serait une alternative à la crise et surtout à un aérien tant décrié.