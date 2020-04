Lufthansa Group introduit le port du masque de protection obligatoire

À partir du lundi 4 mai 2020, les compagnies aériennes de Lufthansa Group demandent à tous les passagers de porter un masque de protection à bord de leurs vols.



Le groupe recommande aux passagers de les porter pendant tout le voyage, c'est-à-dire également avant ou après le trajet à l'aéroport, lorsque la distance minimale requise ne peut être garantie sans restriction.



Un communiqué précise qu'il "n'est pas toujours possible de maintenir les mesures de distanciation sociale sur un vol" et qu'en "raison du faible taux d'occupation actuel, les sièges seront néanmoins répartis le plus largement possible dans toute la cabine."



Il ajoute " La réglementation actuelle de Lufthansa Group visant à maintenir le siège voisin libre en classe économique et en classe Premium Economy ne s'appliquera plus, " estimant que " le port du masque offre une protection adéquate."