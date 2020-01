Lufthansa et Wizz Air : décollage des opérations à Orly... Air France contre-attaque !

Dès le 16 mars 2020, le transporteur de Star Alliance commencera l’exploitation d'une liaison bi-quotidienne vers son hub de Munich sur un CRJ900 (départs de Munich à 06h50 et 17h35 pour des arrivées à Orly à 10h30 et 21h10).



Le but de ces vols, alors que la compagnie allemande vole déjà à raison de 40 vols par semaine entre Munich et Roissy : faciliter les correspondances depuis son hub de Munich vers le Japon, l'Inde, le Mexique et l'Amérique du Nord.



« Paris est l’une des destinations les plus importantes au monde pour le groupe Lufthansa.



Avec Paris Orly, nos clients ont pour la première fois une connexion directe du sud de la métropole avec notre hub de Munich » , fait savoir Wilken Bormann, le PDG du hub de Munich.