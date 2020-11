Lufthansa : l'appli Miles & More permet désormais de compenser directement les émissions de C02

Le programme de fidélité de Lufthansa permet désormais de visualiser les émissions de CO2 de son vol directement dans l'appli Miles & More. Les voyageurs peuvent ainsi compenser ces émissions directement en quelques clics.



La nouvelle offre est disponible non seulement pour tous les vols du Lufthansa Group, mais aussi pour les voyages avec Star Alliance et les partenaires pour lesquels le client a reçu ou utilisé des miles Miles & More.



Une nouvelle fonctionnalité est ainsi venu enrichir l'appli du programme de fidélité. Baptisée " mindfulflyer ", elle a été développée conjointement par Miles & More et le centre d'innovation de Lufthansa. Les passagers peuvent même utiliser leurs miles pour effectuer cette compensation avec une fonction cash & miles.



Cet nouvel outil permet de rappeler aux participants qu'ils doivent compenser leurs vols régulièrement. Le client décide de compenser en choisissant une certaine quantité de carburant durable ou de soutenir des projets de reforestation certifiés par la fondation Myclimate.



Chaque contributeur Miles & More reçoit ensuite un prix symbolique : "Climate Supporter". Ces récompenses peuvent être partagées via les médias sociaux afin d'inciter d'autres voyageurs à composer également leurs vols.