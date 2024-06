Lux* à l'Ile Maurice : une autre vision du luxe

TourMaG - Sur quels produits comptez-vous le plus pour attirer et fidéliser votre clientèle ?



Nicolas Messian : Nous devons offrir un florilège d’émotions et d’émotions positives. Vous le voyez, le premier élément indispensable à un établissement comme le nôtre, c’est l’accueil. Or, les Mauriciens sont naturellement souriants et bienveillants. De plus, ils parlent français et anglais.



Ce qui aide. Par ailleurs, remarquez que la situation de notre hôtel en bord de plage est exceptionnelle. D’autant que la plage est complétée par des piscines au design original…Autre point important et majeur selon moi : la diversité de l’offre. Même si les clients n’utilisent pas toutes les expériences que nous leur offrons, il faut que cette offre existe et soit le plus raffinée et la plus complète possible.



Le spa et les soins de wellness en font partie. Mais, ce n’est pas tout. Nous avons aussi intégré le « fitness » comme sur cet extraordinaire espace sur le toit où l’on peut profiter des meilleures machines et courir sur une vraie piste. En matière de sports nautiques, nous sommes aussi très bien dotés.



Pour les enfants et leurs familles, nous savons également assurer accueil et animation. Nous savons même permettre aux adultes de s’exercer à quelques ateliers d’artisanat local.