Lyon-Saint-Exupéry : Volotea ouvre quatre nouvelles routes vers les îles Canaries

Cet été, Volotea connecte Lyon à neuf destinations estivales dont trois aéroports en Corse et offre aux Lyonnais un total de 40 000 sièges.



Aux trois lignes opérées habituellement par la compagnie en été (Alicante, Palma de Majorque et Split) viennent s’ajouter de nouvelles destinations estivales : Ajaccio, Bastia, Figari, Athènes, Faro et Malaga.



En 2020 Volotea aura déjà lancé un total de 12 nouvelles lignes au départ de Lyon : Ajaccio, Athènes, Bastia, Caen, Faro, Figari, Fuerteventura, Grande Canarie, Lanzarote, Malaga, Tenerife et Venise.



Des lignes qui s'ajoutent aux destinations déjà proposées par Volotea depuis Lyon-Saint-Exupéry : Alicante, Palma de Majorque, Valence, Cagliari, Palerme, Dubrovnik, Split et Prague.



La low cost a enfin annoncé, et d’ores et déjà mis en vente, 5 nouvelles lignes internationales pour 2021 à destination de Bari, Bilbao, Corfou, Héraklion et Santorin.