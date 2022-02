Appli mobile TourMaG



MICE : Abu Dhabi veut attirer les événements professionnels de plus de 500 participants Création d’un fonds pour les événements professionnels

Le Bureau des Conventions et des Expositions d’Abu Dhabi et MIRAL se sont associées pour attirer des réunions, événements d’entreprise, conférences et expositions de grande envergure dans la destination, en créant un fonds pour les événements professionnels.

Rédigé par Jean DA LUZ le Vendredi 18 Février 2022

les événements professionnels de plus de 500 participants.



Ce partenariat a abouti à la création du Fonds Commun pour les événements professionnels, qui vise à " créer une synergie avec les partenaires industriels de différents secteurs afin d’attirer et de générer des réunions et événements d’entreprise plus importants au sein de l’émirat ", indique l'ADCEB dans un communiqué.



Le programme a débuté le 1er janvier 2022 et suit un processus de déploiement progressif.



La phase pilote se concentrera uniquement sur les réunions et les voyages d’entreprise, et en fonction du succès de ces deux unités, les conférences et les salons devraient les rejoindre à un stade ultérieur.



"À Abu Dhabi, individuellement, la concurrence est rude, mais, collectivement, nous avons une offre unique pour cibler des groupes de niche où nous pouvons proposer Abu Dhabi comme une option lucrative à des clients potentiels.



En ce qui concerne l’île de Yas, grâce à l’augmentation du taux d’occupation des hôtels et de la disponibilité des lieux, l’île est désormais capable d’accueillir des événements de plus de 500 participants et devient un concurrent de taille, au niveau mondial, lorsqu’il s’agit des événements MICE ", a déclaré Mubarak Al Shamsi, directeur du Bureau des Conventions et des Expositions d’Abu Dhabi. Le Bureau des Conventions et des Expositions d’Abu Dhabi (ADCEB) a annoncé, le 9 février dernier, la signature d'un nouveau partenariat avec MIRAL, le principal fournisseur d’expériences d’Abu Dhabi, afin de renforcer la position de l’émirat en tant destination de premier plan pour le tourisme d’affaires, en ciblant plus particulièrementCe partenariat a abouti à la création du, qui vise à "", indique l'ADCEB dans un communiqué.Le programme a débuté le 1er janvier 2022 et suit un processus de déploiement progressif.La phase pilote se concentrera uniquement sur, et en fonction du succès de ces deux unités,devraient les rejoindre à un stade ultérieur.", a déclaré Mubarak Al Shamsi, directeur du Bureau des Conventions et des Expositions d’Abu Dhabi.

Promouvoir l’île de Yas et la capitale des Émirats Arabes Unis Les équipes de vente et de marketing du ADCED et de MIRAL s’appuieront sur leurs relations avec les chaînes hôtelières internationales et sur un réseau d’équipes de vente pour renforcer les activités de vente et de marketing, telles que l’organisation de voyages de familiarisation, les visites de sites, les appels de vente et l’organisation d’événements pour les entreprises afin de promouvoir Abu Dhabi.



" Nous sommes fiers de nous associer au Bureau des Conventions et des Expositions d’Abu Dhabi pour promouvoir l’île de Yas et la capitale des Émirats Arabes Unis en tant que destination de choix pour les voyageurs d’affaires , a indiqué, pour sa part, Taghrid Al Saeed, directeur exécutif du Marketing et de la Stratégie de Destination de MIRAL.



Notre vision stratégique pour l’île de Yas a donné naissance à une destination de premier choix pour les loisirs et les divertissements.



En 2021, de nouvelles installations et de nouveaux équipements de classe mondiale ont été inaugurés, tels que l’Etihad Arena et trois offres d’hébergement et de réception de premier plan ".

