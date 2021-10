Magali Jobert prend la tête de l’AFMAé-CFA des Métiers de l’Aérien Déléguée Générale AFMAé

Magali Jobert vient d'être nommée Déléguée Générale AFMAé et Directrice du CFA des métiers de l’aérien. Elle occupe le poste depuis le 1er ocût dernier.

Jeudi 14 Octobre 2021

Magali Jobert a pris la tête de l’AFMAé-CFA des Métiers de l’Aérien.



Retour sur son parcours. En 1994, à 16 ans, Magali Jobert quitte l’Ile de la Réunion pour rentrer à l’Ecole technique d’Air France devenue le CFA des Métiers de l’Aérien en 1996.



En 1997, devenue mécanicienne-avion, elle intègre Air France Industries à Orly. Après 6 années, elle souhaite évoluer et passe le BTS ATI (Assistant Technique d’Ingénieur). Elle rejoint le bureau technique et évolue rapidement vers le support-client compagnie tiers en tant que Customer Support Manager.



En 2012, elle poursuit ses études en alternance au CESI pour devenir Ingénieure en maintenance aéronautique et s’occupe de l’industrialisation des moteurs de l’A380. Puis elle devient Responsable de l’Unité de production du département Maintenance des AWACS et découvre alors la partie militaire.



Elle prend ensuite la responsabilité des équipes techniques de la Line Maintenance Orly pour les avions d’Air France.

En 2019, Air France la sollicite pour prendre la présidence d’IGO Solutions et ses 220 salariés, joint-venture créée par Air France -KLM, Sabena Technics et le Groupe Dubreuil Aéro.



En 2021, c’est le poste de Déléguée Générale AFMAé et Directrice du CFA des métiers de l’aérien qui lui est proposé et qu’elle prendra le 1er août dernier.

