Malgré la prise de conscience, les mobilités "responsables" encore à la peine

Les diversesque nous avons dû affronter ont été sources de, etDans ce cadre, Dentsu data labs , département insight et data du groupe dentsu, a mené une, dans l’optique deTout d’abord, la première bonne nouvelle pour le secteur du tourisme est qu’aujourd’hui,. Ce pourcentage important peut s’expliquer par l’impossibilité de voyager lors de ces deux dernières années de pandémie.Laet l’étantavec respectivement un impact sur les projets de vacances de 77% et 74% des répondants, on retrouve ensuite l’(70%), la(56%) et le(48%).