Appli mobile TourMaG



Mandarin Oriental Group : Raphaël Lanfant nommé Global VP Channel Sales Geoffrey Webb nommé VP Global Sales Partners

Envoyer à un ami Partager cet article

Mandarin Oriental Group a procédé à plusieurs nominations au sein du service commercial. Raphaël Lanfant a notamment été nommé Global VP Channel Sales.

Rédigé par Céline Eymery le Lundi 29 Août 2022

Mandarin Oriental Group annonce plusieurs nominations.



Raphaël Lanfant est nommé Global VP Channel Sales. Il sera chargé "de superviser la croissance des revenus mondiaux et l’efficacité de la nouvelle organisation Global Channel Sales and Distribution ".



Raphaël Lanfant rejoint le groupe après avoir occupé le poste de Global Head of International Hotel Partnership chez Alibaba.



Il compte 20 ans d’expérience dans différents secteurs liés au tourisme, notamment au sein du groupe Expedia.



Raphaël Lanfant possède une double nationalité, française et australienne. Après avoir vécu en Europe, en Asie et aux Amériques, il est actuellement en poste à Singapour.

Agences de voyages et TO : Geoffrey Webb est nommé VP Global Sales Partners Geoffrey Webb est nommé VP Global Sales Partners. Il supervisera les cinq équipes commerciales régionales responsables de développer le chiffre d’affaires du groupe auprès des agences de voyage et des tour opérateurs.



Geoffrey a rejoint le Groupe Mandarin Oriental en 2019 en tant que Director of Commercial Strategy pour l’établissement phare du groupe, le Mandarin Oriental, Bangkok.



Il a notamment travaillé pour de grandes enseignes : St Regis, Peninsula, IHG, Hilton, ou encore Sofitel, en Australie, au Canada, au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Thaïlande. Geoffrey, de nationalité australienne, prendra ses fonctions à Londres.



Céline Du est nommée VP Global Industry Partners et sera responsable des ventes auprès des entreprises et des grands comptes mondiaux.



Céline Du a rejoint le groupe en 2015 en tant que Vice President Sales & Marketing pour la Chine élargie, avant d’être promue au poste de VP Regional Sales pour l’Asie-Pacifique.



Elle apporte 25 années d’expérience dans le secteur de l’hospitalité de luxe et a occupé divers postes de direction au Shangri-la et chez IHG, avant de rejoindre Mandarin Oriental Hotel Group. Céline Du est de nationalité chinoise et est basée à Hong Kong.



Raphael Lanfant sera placé directement sous la responsabilité de Joanna Flint. Geoffrey Webb et Céline Du seront quant à eux sous la direction de Raphaël Lanfant.

Lu 116 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Île Maurice : Daniele Vastolo nommé directeur général du LUX* Grand Baie David Bernin prend la direction générale du groupe Ailleurs