Manor Travel Partners 2025 : save the date !

"Bien plus qu’un évènement, le Manor Travel Partners est une plateforme stratégique, propice au développement de collaborations dans le secteur du tourisme."

C'est l'un des rendez-vous de l'année pour le réseau Manor. Le Manor Travel Partners se tiendra 20 mars 2025 aux salons Hoches à Paris. Cette journée unique réunira les partenaires et adhérents., indique un communiqué de presse.Au programme : rencontres B2B, et échanges ciblés entre partenaires et adhérents.Les participants pourront profiter d'un déjeuner assis dans les Salons Élysées, ainsi que d'un cocktail de clôture en présence des adhérents et dirigeants de Manor.