Manosque : pour deux nuits achetées un pass de 30 € offert

Pour encourager le tourisme sur son territoire et soutenir ses commerçants et hébergeurs, la ville de Manosque avec le soutien de l’Office de Tourisme communautaire a lancé, le 25 septembre dernier, son PASS TOURISME.



Sous la forme d’une « carte de crédit », ce moyen de paiement permet à toute personne séjournant deux nuitées minimum dans l’un des hébergements marchands (hôtels, campings, résidences de tourisme, meublés, chambres d’hôtes…) de recevoir un crédit de 30 € par personne.



Celui-ci est à utiliser dans l’un des commerces partenaires de l’opération.



Financé par la Ville de Manosque, la Chambre de Commerce et d’Industrie des Alpes de Haute-Provence et l’Office de Tourisme Communautaire DLVA, le PASS Tourisme, qui en moins d’un mois a déjà séduit une centaine de personnes, est valable jusqu’au 31 décembre 2020.