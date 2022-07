Appli mobile TourMaG



Marché des changes : le dollar renforcé par "la fuite vers la qualité" La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Mardi 5 Juillet 2022

Le point économqiue Il semblerait que le pic d’inflation ait peut-être été atteint. L’indice PCE core (qui est la mesure préférée de l’inflation de la Réserve Fédérale américaine) a chuté de 60 points de base depuis son point haut atteint à 5,3 % en février.



Il s’agit du troisième indicateur en l’espace d’un peu moins d’une semaine qui semble indiquer un repli de l’inflation (les attentes d’inflation mesurées par l’Université du Michigan aux Etats-Unis ont été révisées à la baisse et l’indice des prix à la consommation en Allemagne en juin est finalement ressorti inférieur aux attentes, à 7,6% contre un consensus à 8,0%).



Un retour vers des niveaux plus soutenables, autour de 3-4%, nécessitera encore probablement plusieurs trimestres ; et le niveau de 2% (qui prévalait avant la pandémie) est un horizon très lointain, selon nous.

Cette légère amélioration ne devrait toutefois pas avoir de conséquences sur la politique monétaire à court terme.



Toutes les principales banques centrales mondiales (à l’exception des banques centrales de Chine et du Japon) vont continuer de durcir agressivement leur politique monétaire pour faire refluer davantage les pressions inflationnistes.



En zone euro, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a indiqué souhaiter une hausse du taux directeur de 25 points de base en juillet, même si certain plaident ouvertement pour une hausse de 50 points de base.



Malheureusement, et malgré ces bonnes nouvelles sur le front de l’inflation, c’est maintenant le risque de récession qui fait office d’épouvantail sur les marchés.



Ce risque est plutôt faible en zone euro. C’est plutôt la croissance molle (assez similaire à ce qui prévalait avant la Covid) qui devrait être la norme. En revanche, les signaux sont négatifs du côté américain et beaucoup d’analystes anticipent une récession aux Etats-Unis en 2023.



Sans surprise, le dollar américain (USD) est le grand gagnant dans ce contexte-là. La semaine passée, l’euro et la livre sterling ont tous les deux atteint un point bas de deux semaines face à l’USD. Nous assistons à un phénomène bien connu sur le marché des devises : la fuite vers la qualité.



Lorsque les investisseurs craignent un scénario noir sur le front économique, ils recyclent leurs capitaux sur le marché américain qui fait office de valeur refuge. Cela a pour conséquence directe de soutenir le taux de change du billet vert. Ce qui est paradoxal, c’est que le repli sur le marché américain intervient même lorsque c’est l’économie américaine qui est en difficulté.



Plusieurs facteurs renforcent le risque de récession outre-Atlantique : l’affaiblissement du marché immobilier, la forte baisse de la valorisation dans le coté et dans le non coté, l’inflation qui se répand dans tous les secteurs de l’économie et la chute de l’activité dans le secteur des services telle que mesurée par l’indicateur PMI.

Le point technique L’euro poursuit sa trajectoire baissière face au dollar américain. En variation hebdomadaire, la paire affiche un repli de 1,47%.



Les prochains niveaux techniques à prendre en compte sont situés à 1,0382 (point bas du 30 juin), 1,0358 (point bas du 15 juin) et 1,0348 (point bas du 13 mai). A long terme, tant que la paire EUR/USD n’aura pas franchi le cap des 1,1106 (qui correspond à la moyenne mobile à 200 jours), on voit mal comment la tendance baissière pourrait s’inverser.



Ajoutons à cela que les fondamentaux sont plutôt en faveur d’une poursuite de la baisse de la monnaie unique (aversion au risque).

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0382 1,0358 1,0640 1,0811 EUR/GBP 0,8490 0,8369 0,8746 0,8890 EUR/CAD 1,3338 1,3229 1,3601 1,3740 EUR/JPY 139,13 138,24 143,62 14618

Les annonces à suivre L’emploi américain sera le principal point d’attention cette semaine. En raison de la fête nationale américaine le 4 juillet, l’enquête ADP sur l’emploi privé sera publiée exceptionnellement jeudi et non mercredi. Les cambistes surveilleront de près le rapport officiel du Département du Travail vendredi.



Au cours du mois de juin (qui correspond à la période couverte), plusieurs grandes entreprises américaines ont annoncé d’importants licenciements. Pour autant, cela ne devrait pas, à ce stade, remettre en cause la dynamique globale. Le taux de chômage est prévu stable à 3,6% (ce qui correspond au plein-emploi). Les créations d’emplois devraient également être bien orientées (250 000 selon le consensus).



Sauf écart important avec les estimations du consensus, le rapport ne devrait pas provoquer de regain de volatilité sur les devises.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? 05/07 10:30 UK Indicateurs PMI (Juin) Deuxième estimation donc impact marginal sur les taux de change. 06/07 16:00 US Rapport JOLTS sur les nouvelles offres d’emplois (Mai) Stable à 11,400M. 07/07 14:15 US Création d’emplois non agricoles ADP (Juin) Le consensus des analystes prévoit 300 000 créations d’emplois en juin contre 128 000 en mai. 08/07 14:30 US Rapport sur l’emploi américain du Département du Travail (Juin) La dynamique est toujours positive : taux de chômage stable attendu stable à 3,6% et créations d’emplois à 250 000 (contre 390 000 en mai).

Retrouvez toutes les chroniques de Mondial Change en cliquant ici

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : hubert@mondialchange.com





