Marché des changes : période d’accalmie

Fin 2022, les analystes avaient prévu une récession importante en zone euro en 2023. Les derniers indicateurs d’activité pour l’Union monétaire portant sur le mois de février confirment que ce scénario est écarté, même si tous les indicateurs ne sont pas au beau fixe.



En effet, l’activité est portée par le secteur des services ; alors que le secteur manufacturier et les commandes à l’export sont à la traîne. Le panorama économique est donc loin d’être uniforme.



Le même constat prévaut si on s’intéresse à la typologie des entreprises. Il y a des poches de fragilité évidentes au niveau des PME et des ETI. On commence à avoir des secteurs où les problèmes de trésorerie surviennent en France. Cela va souvent de pair avec des difficultés pour recruter une main d’œuvre qualifiée.



Il est probable que l’Etat devra, au cas par cas, encore jouer le rôle du pompier dans les mois et trimestres à venir. Nous ne sommes pas près de sortir de la phase du « quoi qu’il en coûte » (même si l’ampleur des mesures de soutien à l’économie a significativement diminué depuis le début de l’année).



Dans l’ensemble, nous restons convaincus que la récession va être évitée dans la zone euro. Certains de nos voisins en Europe centrale et orientale connaissent une récession technique (deux trimestres consécutifs de contraction du PIB). Mais elle est de faible ampleur. C’est le cas de la République Tchèque ou de la Hongrie en particulier.



Du côté des Etats-Unis, il n’y avait pas beaucoup de statistiques importantes la semaine dernière. Notre scénario reste le même que dévoilé en début d’année : pas de récession non plus, simplement un ralentissement économique avec des pressions inflationnistes qui restent préoccupantes.



Tant que les flux de crédit continuent d’irriguer l’économie américaine (et notamment le secteur immobilier), une récession de vaste ampleur est peu probable. Le marché de l’emploi, même s’il s’agit d’un indicateur décalé par rapport au cycle économique d’environ six à neuf mois, est un autre facteur montrant la grande résilience de l’économie des Etats-Unis.



Les oiseaux de mauvais augure se sont trompés. Il y aura évidemment une récession tôt ou tard, c’est le cycle normal de l’économie. Mais dire qu’elle puisse survenir cette année paraît hasardeux.