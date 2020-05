Marie Allantaz quitte l'ESCAET

Je remercie tous les partenaires de l’incubateur Provence Travel Innovation que nous avons créé pour toute l'énergie débordante qu’il y a autour de ce projet.Je me sens également extrêmement chanceuse d’avoir eu l’occasion de rencontrer, de partager et de construire avec les startupeurs que nous avons accompagnés.Je remercie enfin tous les professionnels du secteur à la fois du tourisme et des voyages (privés, institutionnels ou associations) mais aussi de la formation avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger brièvement ou pendant des heures pour refaire le monde du “travel” ou de “l'enseignement et de l’accompagnement” ...Je pars enrichie grâce à vous tous et à tous les moments que j’ai passé avec vous qu’ils aient été rares ou fréquents, faciles ou difficiles,...Je pars également sereine parce que je sais que l'équipe en place est plus que prête à continuer à écrire la suite de cette belle l’histoire de Gaëtane et Jean-Maurice et je suis extrêmement fière de chacune des personnes qui constitue cette équipe.Ces presques 14 années auront été d’une intensité folle et terminer dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent est en quelque sorte une cerise sur le gâteau ;) Et comme j’aime souvent citer Robert Zemeckis dans le film Forrest Gump “La vie c’est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber”, j'espère tomber le plus souvent possible sur le plus possible d’entre vous et garder contact.Merci à tous, portez-vous bien et gardons le contact."LIRE : Marie Allantaz (ESCAET) : « Je n’ai jamais eu envie de faire des concessions... »