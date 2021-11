Maroc, Ethiopie, Afrique Australe : les recommandations de Me E. Llop

Nous sommes là dans une circonstance exceptionnelle et inévitable (CEI) pour les personnes à rapatrier et pour les départs à venir.Il n'est pas question de modifier un vol ou de changer de compagnie aérienne, puisqu'il n'y aura plus de vols possible.Nous revenons dans des situations que nous connaissons. Les professionnels doivent donc proposer le remboursement sans frais sous 14 jours ou tenter de trouver un arrangement commercial.Ici, c'est la France qui a décidé de prendre des mesures et nous nous retrouvons dans une situation où les professionnels vont devoir composer avec les autorités diplomatiques, parce qu'il est question de rapatrier des personnes et qu'il va falloir que ces gens aient un statut sanitaire vérifié.Les agences et les tour-opérateurs doivent identifier leurs clients, les localiser et les informer des exigences de la France pour leur retour.Il y aura sûrement des tests avant départ, à l'arrivée, peut-être une période d'isolement. Nous sommes là dans le suivi des clients, l'assistance et l'information.Les professionnels doivent surveiller les informations quasiment heure par heure pour savoir ce qu'il se passe pour leurs clients sur place. Pour ces clients-là, les séjours vont très probablement être écourtés et les professionnels devront rembourser les prestations non consommées.En effet, le Code du Tourisme, dans l'article L211-17, prévoit que ces prestations non consommées soient remboursées quelle que soit la cause, même en cas de CEI (hormis lorsque le client décidé lui-même de mettre fin à ces prestations).Quant aux clients à partir, je recommande aux professionnels de privilégier les reports, si possible sans frais. Car, comme pour le cas du Maroc, nous sommes dans les CEI et si le client le souhaite, il peut demander un remboursement sans frais sous 14 jours, au titre que son voyage ne peut être effectué pour des raisons impératives.