Ethiopie : les Français appelés à quitter le pays sans délai

Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères a informé que compte tenu de l’évolution de la situation, touset. Cela fait un an que les forces gouvernementales et rebelles se battent dans le nord du pays.Par ailleurs,En conséquence, le SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating), recommande à ses membres les dispositions suivantes :- Pour les clients actuellement sur place : les tour-opérateurs organisent en coopération avec les compagnies aériennes et l’Ambassade de France à Addis-Abeba le retour anticipé des clients présents en Ethiopie et cela sans délai.- Pour les clients en départ les prochains jours sur la destination Ethiopie, le SETO recommande à ses adhérents de suspendre et de reporter tous les départs jusqu’à nouvel ordre.