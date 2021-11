Le Maroc change la date de la suspension des vols avec la France

Le Maroc a décidé de suspendre les vols réguliers avec la France dès le 28 novembre 2021

Pour ne pas revivre ce qu'il s'est passé en mars et juin 2021, le Maroc a décidé de donner plus de temps aux Français pour rentrer dans l'Hexagone. Les vols entre les deux pays ne sont plus suspendus à partir de ce soir, mais plutôt dimanche 28 novembre 2021 à 23h59. La décision a été ajustée pour permettre d'offrir plus de temps aux professionnels du tourisme et aux voyageurs qui ne sont pas tous au courant.

Rédigé par Romain POMMIER le Vendredi 26 Novembre 2021

