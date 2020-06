Marriott International rouvre progressivement ses hôtels en France et à Monaco

Les hôtels vont initialement offrir les services suivants: chambres, restaurants, bars et boutiques. Certains services vont temporairement restés fermés à cause des mesures de distanciation physique et d'hygiène, en fonction des hôtels cela peut concerner les piscines, saunas, kids club, gyms et spas.



En Ile de France les bars et restaurants resteront fermés jusqu'au 22 juin à l'exception des terrasses et patios autorisés à ouvrir dès le 2 Juin.



Pour marquer le retour du voyage, Marriott International lance une promotion « Welcome Back » pour des séjours à l'hôtel à travers l'Europe jusqu'au 30 septembre.



Cette promotion, valable 7 jours sur 7, offre 15% de réduction sur les tarifs des chambres et inclut le petit-déjeuner gratuit. Les membres Bonvoy bénéficieront de 25% de réduction.



Pour les hôtels de luxe participant - St Regis, The Luxury Collection, The Ritz-Carlton et Edition - les clients pourront bénéficier d'un upgrade gratuit pour les réservations jusqu'au 30 septembre. Les membres Bonvoy recevront de 5% de réduction sur le tarif de la chambre.



Par ailleurs les membres du programme Marriott Bonvoy auront la possibilité d'offrir ou d'acheter des points en échange de nuits gratuites et recevront un bonus de 60% jusqu'au 30 Juin.