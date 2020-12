Marseille : visites guidées à thème ou privées pour les fêtes !

Pour les fêtes, pourquoi ne pas offrir Marseille sous la forme de bons cadeaux ? Une idée originale et écologique !Deux formules proposées : - une visite guidée privée – thème au choix (hors Cité radieuse) – Format 2h – offre valable jusqu’au 31/12/2021- du lundi au samedi –- une Inscription aux visites guidées publiques – Bon de 10€ TTC – lien sur le calendrier en ligne pour consulter les dates disponibles.Un petit coup d’œil sur le site www.marseille-tourisme.com pour trouver d’autres idées insolites qui font plaisir : - l’OM Tour pour petits et grands ? (réouverture courant janvier) - La visite de Marseille en vélo avec Ebike ? - La rade de Marseille par la mer avec Localanque ? Etc…Les guides mettent tout en œuvre pour respecter la Charte sanitaire Marseille Provence Safe Welcome : port du masque et visière, respect des distances de sécurité et gel hydroalcoolique.