Martine Pinville (VVF) élue à la présidence de l'UCPA

Mercredi 9 octobre 2024, à l’occasion de l’assemblée générale, Martine Pinville a été élue à la Présidence du conseil d’administration de l’UCPA. Association non lucrative et engagée pour l’accès de toutes et tous au sport, aux loisirs et aux vacances, l’UCPA réunit des fédérations sportives, des associations de jeunesse et d’éducation populaire et des pouvoirs publics.Les autres membres élus au bureau de l’association sont les Scouts et Guides de France (Sandrine Wachon), la Fédération française d’équitation (Frédéric Bouix), la Fédération générale des associations étudiantes (Thibault Duval) et la Direction de la Jeunesse et de la vie associative (Mathilde Gouget).